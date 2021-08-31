大罵九巴車長認語氣欠佳　女事主今現身：要求開門時並未離站

在巴士上破口大罵車長、被網民喻為「公主病港女」的一名女子，昨(30日)因鬧爆影片在網上瘋傳備受關注。女事主今(31日)向東網講述事發經過，指當時從巴士上層落樓梯時，眼見前方一名身形肥胖人士以緩慢速度落樓梯，她遂高聲提醒車長有人未落車，惟車長無理會繼續關門，致部分乘客沒能下車。她承認有「唔啱」之處，及趕時間致壓力爆煲，但澄清最初要求車長開門時，巴士還未駛離車站。

女事主陳小姐(化名)講述事件，昨午約2時，她乘坐九巴270A線，抵達目的地油麻地消防局巴士站，便由上層落樓梯，惟前方一名欲於該站落車的胖漢行動緩慢，「塞住樓梯口」，她心知不妙，遂高聲提醒車長「有落」，而當時除了她和胖漢外，還有一名乘客要在該站落車。當她行近後車門時，車門已關上，她遂要求車長開門，惟車長未有理會，反而開車移離車站少許位置，致3人都未能落車。

根據網民拍攝的片段，巴士駛前停在消防局對開，身穿黑色上衣的女事主焦急地要求車長開門，指「我下來的時候（巴士）還在站的！」車長堅拒不開，稱巴士已離開車站並「碌前咗兩個車位」，不能再開車門。女子聽罷繼續大罵，並稱會投訴車長，又拍攝車長容貌，責罵「我點X知你下個站去邊呀！開車門呀！我趕時間呀！」

陳小姐對此表示，當時巴士只移離少許位置，而不是車長所言的「兩個車位」，而巴士當時停在慢線近巴士站，即使開門讓她落車，都不會有危險。對於有網民指，倘巴士停在消防局出入口上落客，會阻礙緊急車輛出入，她稱當時巴士根本未駛至出入口。

對於今次事件，她坦言「我有唔啱」，指自己當時因為有重要事情，非常趕時間，故「壓力爆煲」，承認「當時語氣好差」，但她指車長不應在未確定乘客完全落車前便開車，又不肯重開門，認為巴士上有閉路電視，九巴應翻查相關片段，了解事件後回覆才算公道，她於今早已就事件向九巴投訴。問到網民僅憑片段便斷章取義作批評，是否有欠公允？她稱「好難怪嘅，他們睇片只是見到有個人鬧鬧鬧，都無辦法」。

九巴昨回覆東網稱，該輛270A線巴士駛離油麻地消防局巴士站後，車上一名乘客從上層下來表示要落車，由於已駛離巴士站，車長安排乘客於下一個站落車。