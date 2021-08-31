涉欺詐買賣雙方賺差價　生意買賣代理商業務顧問欺詐罪成

廉政公署早前落案起訴1名生意買賣代理商的業務顧問，指其在處理1間教育中心的買賣時，就成交價欺詐買家和賣家。該業務顧問其後被控1項欺詐罪，他否認控罪並經審訊後今日(31日)於西九龍法院被裁判官香淑嫻裁定罪名成立，香官把案件押後至9月17日判刑，以待索取被告的背景報告。被告需還押懲教署看管。

35歲被告卓日朗，案發時為香港生意買賣交易有限公司(下稱香港生意買賣交易)業務顧問。據案情指，香港生意買賣交易的業務顧問是生意買賣代理商，為準買家和準賣家促成生意買賣。被告負責就生意買賣協助買賣雙方磋商和談判。2019年3月中，深圳一家教育中心的東主委託香港生意買賣交易為教育中心尋找買家，叫價為20萬元人民幣。為了預留議價空間，該東主同意香港生意買賣交易的建議，在其銷售平台擬定較高標價，價格為42.8萬元人民幣。

1名準買家其後表示有興趣購買該教育中心，並指示被告與賣家磋商以降低價格。被告在沒有諮詢賣家情況下回覆準買家，指賣家同意把價錢降低至40萬元人民幣，並獲準買家接受。被告其後安排買賣雙方各自分開簽署買賣協議書。此外，被告安排賣家簽署1份委託協議書，當中訂明賣家在該教育中心的銷售中，只會獲取20萬元人民幣。被告從來沒有向賣家透露真正成交價，亦沒有透露香港生意買賣交易在過程中賺取了20萬元人民幣差價。

買家相信教育中心售價為40萬元人民幣，遂向香港生意買賣交易支付同等金額，且支付4萬港元作為給香港生意買賣交易的服務費，賣家最終只收取了20萬元人民幣。被告就有關交易收取佣金逾8.2萬港元。案情指若買家知道該教育中心的真正出售價錢遠低於其實際所支付的買入金額，而香港生意買賣交易在隱瞞相關的情況下賺取了當中的差價，該買家不會進行有關交易。而賣家若知道買家實際出價，亦不會簽署有關委託協議書和同意只收取20萬元人民幣。