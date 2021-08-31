屯門警區扶青向善　多方共建保護網支援防罪

屯門警區積極打擊區內罪行，不時發現有青少年誤入歧途，或淪為不法分子的犯罪工具，在堅定執法的同時，警方亦費盡心機將他們帶回正途。警區警民關係主任胡振豪總督察表示，警方一向非常重視青少年工作，最簡單直接的目標，便是希望培育青少年成為正直、誠實及守法的人，同時亦要致力保護他們避免成為罪案受害者，或者被利用犯案。

他又指出，青少年易受身邊朋輩影響，屯門警區特別推展「屯社護幼」(TeenCare) 計劃，旨在與區內學校、政府或非政府機構等持份者合作，透過宣傳教育、預防、執法、保護同支援，以加強保護區內青少年。

而在暑假前夕，該警區派員到區內不同中學，多次以面對面或線上視像會議形式舉行講座，講解最新罪案手法和趨勢，並派出反罪案宣傳單張，過程中參與的學生多達2000人。另外，警方又聯同屯門區滅罪委員會，上月開設「屯門警區 心繫屯門」Facebook專頁，適時發布警方訊息，以便區內青少年獲得防罪資訊。

胡強調，屯門警區冀望透過與不同持份者合作，為青少年提供「保護網」，並從線上線下多方面着手，提高他們的防罪意識，避免青少年誤墮法網，甚至遭不法分子利用作代罪羔羊。新學年將至，他呼籲家長多留意子女日常生活狀況，如有異樣，應盡快與學校或者社工查詢，共同為青少年建構安全、正向的成長環境。

警區刑事總督察黃秀玲稱，針對青少年罪案，警方的目標是在執法同時，提供其他協助讓他們重返正途，因此積極轉介被捕青少年予香港青年協會，讓各人可盡早接受適當的社區支援服務計劃，減低重犯機會。警方早前高調巡查區內酒吧等青少年容易聚集的高危地方時，青協的同工亦有作出支援，並透過警方派出宣傳單張。

黃同時向廣大市民及青少年作出呼籲，做出違法行為均需要附上相應刑事責任，千萬不要貪一時之快，逞一時之勇，導致抱憾終生。