涉虛報學歷以獲聘用賺取佣金　前保險女代理認罪候判

1名前保險女代理被廉政公署落案起訴，指她向1間保險公司虛報學歷以獲聘用而賺取佣金。她於今日(31日)在東區裁判法院承認1項以欺騙手段取得金錢利益罪，主任裁判官徐綺薇決定先索取被告的社會服務令報告，並押後至9月16日判刑，期間被告暫獲准保釋。

38歲女被告吳華麗，案發時為友邦保險(國際)有限公司(下稱友邦保險)保險代理。案情指案發時所有新入職的保險代理，須透過其所屬保險公司向香港保險業聯會註冊，方可取得銷售保險產品的資格。香港保險業聯會亦要求保險代理須具中五或同等程度學歷。被告於或約於2018年7月1日向友邦保險求職，並提交了1份申請表及1張畢業證書。她在申請表上宣稱，曾於2001年9月至2004年7月在內地一間學院就讀並取得文憑。

被告的畢業證書及其他相關文件其後被提交到香港保險業聯會作註冊之用。被告則於2018年8月1日起獲友邦保險聘用為保險代理。直至2019年3月1日被告獲友邦保險聘用期間，共賺取佣金逾3.4萬元。不過案情又指被告的學歷其實未能達到友邦保險聘用的最低要求，她明知此事而向1名身份不明人士支付4000元人民幣以偽造有關畢業證書。若友邦保險知道被告從未達到中五或同等程度學歷，或知道有關畢業證書屬虛假，便不會聘用被告為保險代理。