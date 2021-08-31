海洋公園3機動遊戲退役　市民冒雨排長龍「集郵」告別

兩度獲政府撥出逾百億元救亡的海洋公園，其重生方案中需要退役現有的機動遊戲，其中「越礦飛車」、「滑浪飛船」，以及「極速之旅」(跳樓機)3大極具標誌性的機動遊戲將於明日(9月1日)正式退役。今日(31日)正值暑假最後一日，天雨未有澆熄市民希望玩「最後一次」的熱情，不惜大排長龍亦要「集郵」玩齊3大機動遊戲。東網記者現場所見，越礦飛車有至少數十人排隊輪候，而「極速之旅」更一度顯示要輪候105分鐘。有市民重溫當年點滴，指遊戲富香港人特色，對退役感不捨。

市民黃小姐抱着「最後一次」的心情，入場「目標玩晒3個(機動遊戲)」，以往只玩過3、4次「極速之旅」，聽到別人的尖叫聲時有點緊張，但坐上跳樓機後，自座位放眼望去的美景日後恐成絕響，頓時怯意全消，即使自高空急墜，亦是歡呼多於尖叫。她認為3大機動遊戲盛載港人回憶，退役十分可惜，期望日後有新方案可考慮保留。

市民麥太聽聞機動遊戲要退休，便趁暑假最後一天帶同兩名就讀中學兒子前來，雖天雨略感掃興，但仍勾起中學曾與同學相約入園玩「滑浪飛船」的點滴，更「要求囝囝影返張中學年代一模一樣嘅相。」惟她亦明白機動遊戲機件已殘舊，退役在所難免。

「極速之旅」跳樓機及「越礦飛車」已投入服務達20年，「越礦飛車」曾一度被譽為擁有全球最佳景觀的過山車；而「滑浪飛船」自1984年投入服務以來，更是運作37年，是海洋公園其中一個最歷史悠久的機動遊戲。