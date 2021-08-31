多區店舖亂丟雜物阻街招惹蟲鼠　市民斥食環署不作為

貨物及雜物非法霸佔或阻礙街道隨處可見，東網接獲多宗投訴指此亂象遍佈全港18區，包括位於香港仔、大埔及柴灣等地區的街市，不但早上會經常性出現噪音如搬運貨物的雜聲及叫賣聲等，不少街市檔口更會出現大量未清理的垃圾及果箱等阻礙街道，產生臭味並引來大量蟑螂，衞生環境極度惡劣。有市民狠批食物環境衞生署「做唔到應有的責任」，令情況持續惡劣，甚至有變本加厲的趨勢。

東網記者接獲多宗投訴指，位於大埔墟大光里的生果及蔬果檔慣性放置垃圾及雜物霸佔整條行人路，直至夜晚更會隨處在街道上放置未處理的垃圾，吸引大量蟑螂，臭氣冲天，不但破壞市容，更影響當區衞生。記者今（31日）前往大埔墟的街市視察，發現行人路上充斥雜物，其中街坊羅先生指，大光里早上很嘈吵，而且街市的貨物都非常阻街，形容一向如此。

另外，位於香港仔東勝道的街市，市民王先生亦反映指該街市自2017年開始出現貨物霸佔一半以上的行人路，即使多次向食環署投訴亦不果，每次僅獲回覆指會與其他部門進行聯合行動，惟情況不但沒有改善，更變本加厲，他痛斥部門不作爲，懶理市民慘況。