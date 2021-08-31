政Whats噏：的哥車頭擺滿手機　葛珮帆促規管

大埔早前發生涉及的士嘅致命交通意外，事故成因雖有待調查，但議員葛珮帆(EQ)就留意到一啲關於的士嘅安全隱患，譬如有部分的士嘅車頭「大銀幕」擺放多部智能手機，不禁令人擔心「的哥」能否專心駕駛。所以今日(31日)佢去信立法會交通事務委員會，要求安排下次議程中，邀請運房局代表出席會議，傾下點樣提升的士嘅行車安全。

EQ話翻查資料，發現早幾年曾有議員就的士司機使用智能手機嘅問題向政府提問，政府經一番研究後，回應指司機需要導航，因此不可禁止的士車內裝設智能手機喎，而相關研究最後亦不了了之！EQ認為即使唔可以完全禁止司機喺車內裝設智能手機，但至少都應作出規管，例如限制手機嘅數量，又或者用途只可以用於導航。佢話即使只係一部起、兩部止，都好過政府咩都唔做囉！

除此之外，EQ亦留意到一啲有助提升駕駛安全嘅裝置，如監察司機行車有無瞌眼瞓，或距離過近會發出警號提醒司機可能相撞。EQ指外國嘅交通工具上亦有相關安全裝置，政府應該多作討論，考慮喺的士，以至巴士同小巴等公共交通車輛都安裝相關裝置。畢竟交通意外一宗都嫌多啊！