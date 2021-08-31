馬會總投注額疫市升近28%　破紀錄達2797億元

疫情無阻市民投入博彩！香港賽馬會今日(31日)公布最新業績，投注額破紀錄達2,797億港元，勝於預期。馬會指，六合彩投注額於年內下跌34.3%至34億港元，但受惠於歐洲國家盃及美洲國家盃等復辦，足球博彩投注額非常理想，年內上升51.4%至1,402億港元。馬會亦回饋社會294億港元，包括破紀錄的249億港元博彩稅、利得稅及獎券基金撥款，以及馬會慈善信託基金審批的45億港元捐款。

根據馬會截至今年6月30日的2020/21財政年度業績，創下2,797億港元投注額的新紀錄，較上一年度的2,187億港元升近28%。馬會將本年度維持良好的財務表現，歸功於其數碼產品，指目前逾90%的投注額均來自網上及流動平台，又宣布成功應對疫情，並持續發展業務。

賽馬投注額於年內上升12.5%至1,361億港元；以馬季計算，則上升12.1%至1,364億港元。馬會於財政年度繳納的賽馬博彩稅則上升13.7%至137億港元；以馬季計算，則上升13.6%至138億港元。

足球博彩的業務表現非常理想，投注額於年內上升51.4%至1,402億港元，令馬會繳納的足球博彩稅增長47.4%至92.5億港元。馬會指，有此成績主要因不少大型比賽如2020年的歐洲國家盃及美洲國家盃等復辦或延期舉行，致令2020/21年度進行的足球比賽數目遠多於以往，但相信有關情況不會持續。

六合彩方面，馬會曾於疫情期間關閉場外投注處，六合彩攪珠於去年2月至9月中期間亦暫停舉行，至今年5月才完全恢復在場外投注處受注。馬會指，六合彩投注額於年內下跌34.3%至34億港元，博彩稅及獎券基金貢獻為13億港元。

馬會慈善信託基金於2020/21年度審批撥捐45億港元，與上一財政年度相若。馬會年內將與廣州市政府簽署框架合作協議，為雙方合作推動發展大灣區馬產業奠下了穩固基礎。根據協議，從化馬場2025年起將上演香港的世界級賽馬，內地民眾可於新建的地標性看台現場觀賞賽事。