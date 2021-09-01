新學年設公民與社會發展科　學界：無教科書恐踩紅線

新學年今日(9月1日)展開，取代高中通識科的公民與社會發展科亦於中四年級正式教授。不過，該科推行過速，料今年內學生都要面對有科目、卻無教科書的學習困境，教育局預計最快明年才能出版該科教科書。教師暫只能參考教育局提供的網上教學資源，以及沿用原通識科教學資料，有任教該科的教師表示，為免觸及教學「紅線」，尋找及使用課外資料時會更為謹慎，以免使用錯誤，甚或違法的資料。教育局局長楊潤雄昨日(8月31日)則向全港中學發函，指開辦了一系列教師專業發展課程，會發放一筆過津貼支援學校推行公社科教育。

公民與社會發展科（公民科）有3大主題，包括「『一國兩制』下的香港」、「改革開放以來的國家」及「互聯相依的當代世界」，「『一國兩制』下的香港」將率先在中四教授，課題包括「一國兩制」的內涵和實踐、國家情況與國民身份認同，以及香港社會的多元文化特徵。教育局今年陸續上載教材，但當中只有「『一國兩制』下的香港」的全部教材已全數推出，供教師參考。

中學教師、香港通識教育會副會長李偉雄表示，教師對於任教新的公民科己有準備，以他任教的學校為例，基本上通識科教師均任教了10年以上，首個課題如「一國兩制」的內涵和實踐等屬較多參考資料的部分，而教師亦有參加教育局的相關講座，相信在掌握。由於未有教科書可供參考，教師需在多方面自行準備。李舉例指，公民科的考核形式有所改變，例如有多項選擇題（MC），因此教師要自行出題供學生練習，故對教師來說甚花工夫。

由於暫沒有教科書，有人擔憂「教錯、講錯」，李偉雄指，科組在採用教材或課外資料時，可先開會討論，讓更多人先去審視有關資料，「（資料）由2、3個人看過，減少因睇漏而出錯的機會。」

李求恩紀念中學資深通識科教師劉志鈞表示，過去數月該校教師為公民科準備校本教材，雖然局方學科資料供參考，但未有提過哪些知識是「對學生來說比較重要、一定要識」，因此教師須多次討論，該校有參考考試及評核局早前上載的樣本試題，出工作紙及試卷，以預備在10至11月舉行測驗，出題方面問題不大。

劉坦言，以往通識科着重學生的多角度思考，但在新課程下，部分內容若從多角度思考或會有風險，例如涉及國家安全議題，就未必適用分析事件利、弊兩面。他又指，學生本身對一些議題有想法，「價值觀不夠正面」，教師亦需為他們建立正確價值觀而多花工夫。

李及劉亦指，由於公民科的課節不如通識科多，原先任教通識科的教師可能要多兼教其他科目，如中國歷史、地理、歷史、旅遊與款待，或是初中生活與社會科等。