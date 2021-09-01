3D動態實時導航　植牙更準確

口腔衞生欠佳或護齒不周，有機會導致牙齒脫落，勿以為掉一顆牙齒是小事，隨時可致牙齒移位、牙槽骨萎縮等，影響咀嚼，更影響外貌。有牙醫指目前植牙手術利用最新的3D動態實時導航系統，手術時可實時顯示動態影像，精準定位，提升植牙準確度及安全度。

口腔頜面外科專科醫生周國輝表示，一旦牙齒脫落，牙槽骨及牙齦會開始萎縮，兩邊牙齒可能會向缺牙位置傾斜，上下頜對咬的牙齒亦可能會向間隙之間移動生長，嚴重可改變面容，令面部凹陷；缺牙更直接影響咀嚼功能。

目前傳統的治療方法是活動式或固定式假牙，但兩者不能完全達到天然牙齒的效果，包括咀嚼效率、美觀度等。近年人工植牙利用3D動態實時導航系統，克服以往因口腔位置細小而令手術困難的局限，可提供3D動態的實時影像，讓牙醫在植牙過程中隨時掌握植體植入時的位置、方向和深度，精準調控植牙位置。

72歲的關先生年輕時因受牙周病和蛀牙困擾出現牙齒脫落，但沒有理會，直至牙肉收縮、其他牙齒繼續脫落，始使用固定式假牙，惟牙齒情況未有改善，更有發炎情況，最終上下頜只剩下數隻牙齒。他之後轉用活動式假牙，但影響咀嚼和說話能力，始決定進行全口腔人工植牙，終可使用牙齒正常進食。