東方日報A1：6部門權責不清　釀店舖阻街死症

疫情下店舖阻街、噪音問題擾民多時，惟港府官僚卸責作風令問題無日無之。《東方日報》為民請命，日前報道指出阻街問題嚴重後，申訴專員隨即在昨日宣布，主動調查政府對非法霸街阻街的規管。公署指過去3年錄得逾200宗相關投訴，並點名向政府6大部門，包括效率促進辦公室、環境保護署、食物環境衞生署、路政署、民政事務總署及地政總署展開調查。有議員狠批各部門各自為政「卸得就卸」，促請港府檢討及重整執法架構。

店舖非法擴展霸街阻街，嚴重影響當區居民日常生活，《東方日報》過去亦多次報道相關情況，本周日（8月29日）就以頭版報道，發現全港存在多個阻街黑點，其中荃灣街道有逾10商店爭相廣播，有豬肉店更以人肉搖鈴招客如招魂般煩擾；而北角亦有店舖嚴重阻街，導致人車爭路，險象環生；至於柴灣則有狡猾商戶，以帆布蓋着阻街貨物逃避執法，食環署人員一走即故態復萌。

經《東方日報》報道後兩天，申訴專員公署隨即於昨日宣布，主動調查政府對貨物及雜物非法霸佔或阻礙街道的規管，並點名向6大部門展開調查。申訴專員趙慧賢表示，公署每年收到大量涉及店舖阻街的投訴，在過去3年，即2018年8月至今年7月期間，公署已累計錄得逾200宗投訴，當中除了店舖貨物被指阻街外，亦包括在街道隨處放置雜物的投訴，涉及發泡膠箱、膠籃、回收鐵籠、建築物料或廢料等，不僅對市民造成不便，亦有可能造成環境衞生滋擾甚至構成道路安全風險。

公署指出貨物及雜物非法霸佔或阻礙街道的問題持續多年，政府部門按其職權範圍處理問題時，每當遇上較複雜或牽涉多個部門的情況，便有可能因權責不清或未能及時作出協調，以致霸佔或阻礙街道問題遲遲未獲解決，故決定展開主動調查，審研政府的規管工作，包括相關部門的執法及清理行動，以及跨部門的協調機制，以便在有需要時向政府提出改善建議。

食環署回覆指，由2019年至今年6月，該署就店舖違例擴展營業範圍共作出近3.4萬宗檢控（包括定額罰款通知書）。而街道管理問題涉及多個政府部門的職權範圍，該署的主要工作是保持環境衞生，會優先處理涉及非法販賣或妨礙本署執行街道清掃工作的個案，會配合公署調查提供所需資料。民政事務總署、路政署、地政總署、環保署及效率促進辦公室亦回覆指，會全力配合公署進行調查。

立法會改善環境衞生及市容事宜小組委員會主席陳恒鑌批評，各部門互相卸責，各自為政，令執法欠缺成效。他舉例，如對於在公眾地方造成阻礙的店舖或人士，食環署明明可以即時採取檢控行動，但署方卻推搪說若在店舖前面的政府土地豎建違例構築物，需等待警方或地政總署進行聯合行動才能進行執法，然而地政總署態度亦不夠積極，各部門「卸得就卸」，令阻街問題日復一日，未能解決。

他建議，應精簡部門權力架構，將所有阻街問題歸於同一個部門處理，賦予該部門足夠的權責以及增派人手，同時進一步釐清各部門的責任，檢討街道管理的執法，提升有關阻街及霸街執法成效。

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