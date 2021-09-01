放寬海外專科醫生被轟大開中門　陳肇始死撐質素有保證

香港公營醫療人手長期短缺，醫護移民潮又加劇人手荒，政府昨日(8月31日)建議就早前提交的《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》作出3項修訂，包括容許非香港永久性居民的海外專科醫生進行特別註冊，但被批評向非港人醫生大開中門。食物及衞生局局長陳肇始今早(9月1日)在電台節目表示，之前提出的條例草案太嚴謹，對海外醫生未必太有吸引力，因此再作調整，相信能擴大專科醫生網絡，但實際吸引多少海外醫生願意來港不易估計。

陳強調，符合條件來港的海外醫生有認可醫學資格，需要受香港醫學專科學院或相關專科學院認可，質素有一定保證，醫專會審視海外醫生的培訓內容和資格試情況，本港以往已有不同地方的非本地培訓醫生，通過有限度註冊來港，醫專有一定機制處理。她又重申今次修訂並非政治決定，唯一目的是解決醫護人手不足，涉及公眾利益。

公共醫療醫生協會會長凌霄志則擔心，醫專的審核範圍擴大後，變相導致審核時間太長，認為要提升海外醫生來港的吸引力，必須先解決醫療環境、醫護福利等問題。

醫院管理局統計顯示，本年度5大專科的醫生流失率高於5%，最高的是婦產科，流失率達6.4%；其次是放射科、眼科，流失率為6%；其他如麻醉科、耳鼻喉科均流失超過5%，較醫管局整體醫生流失率高。