勇於革新開拓網絡營商　英皇鐘錶珠寶憑年輕化突圍致勝

英皇鐘錶珠寶自1942年成立以來，一直以代理高級鐘錶品牌及珠寶首飾於城中享負盛名，近80年來堅持為顧客提供最貼心、最優質的購物體驗。現時在家族第3代楊諾思小姐帶領下，亦繼續保持這份以客為尊的初心。今年，由《東方日報》及《ON.CC東網》所舉辦的「超卓企業大獎2021」，英皇鐘錶珠寶就獲頒「超卓市場營銷企業大獎」，這個獎項正好可以鼓勵這間一直扎根於香港及用心服務的鐘錶珠寶界翹楚繼續邁步向前，寫下企業最輝煌的一頁。

要帶領一間擁有近80年歷史的老字號本身已經絕不容易，特別是近兩年受疫情影響，在如此風高浪急的營商環境之下掌舵，每下一個決定都可能會帶來翻天巨變。作為公司主席的楊諾思小姐，到底又是如何帶領英皇鐘錶珠寶衝破風浪？「首先多謝大家支持，在過去1 年英皇鐘錶珠寶有好多不同策略去適應市場環境變化。要在短時間內制訂一些策略並去執行，需要一個好強大及努力的團隊，我好感恩公司上下可以並肩而行，整個團隊可以讓我們達到理想目標。英皇鐘錶珠寶歷史悠久，多年來一直與不少頂級品牌建立出友好關係，除了有貨源穩定優勢外，我們亦經常與不同品牌合作，讓我們顧客群的年齡層可以擴闊，而且我們英皇集團旗下更有英皇娛樂、英皇戲院及英皇證券等等，通過Cross Selling（交叉營銷）所帶來的Synergy（協同效應）都好好，這些都是我們英皇品牌的價值所在。」

在瞬息萬變的時代節奏之下，可以為顧客帶來新鮮感的購物體驗極其重要，單單依靠金碧輝煌的裝潢未免太俗氣，要懂得捉緊都市人對生活品味的追求才可以做到真正無往而不利，「因為察覺到市場需要，因此我們在中環及銅鑼灣的店舖形象都作出相當大的改變，希望可以給予顧客一種回到家中的Lifestyle感覺。以中環店舖為例，我們就劃分了多個不同區域，當中踏進大門就率先見到The Grand Foyer，用上好多跳脫設計及不同顏色去營造一個讓顧客可以慢慢欣賞的舒適地方。跟住走到The Muse就運用粉紅色營造好溫暖的感覺，當中擺放了一些我喜歡的Nuò by Cindy Yeung特別設計。另一旁Jewellery Library就選用湖水綠色帶出田園般的舒適感，讓顧客可以毫無壓迫感下欣賞不同珠寶系列。最後，走到上層The Parlour Room更設置了Coffee Table，希望可以讓顧客輕鬆地喝喝咖啡或香檳，舒適自在地去挑選心愛的珠寶首飾，跟員工慢慢培養出友好關係，擺脫傳統銷售行業顧客與店員之間的疏離感。」

在全球經濟放緩的「疫」市之下，所有大小企業都積極開拓網絡商店，作為業界龍頭的英皇鐘錶珠寶當然亦絕不會落後於市場，「在疫情期間，英皇鐘錶珠寶也嘗試與眾多不同界別例如：餐飲、護膚及時裝一同合作，讓英皇鐘錶珠寶可以帶來更多不同的時尚面貌。銷售網絡方面就分別與京東、天貓、HKTVmall及ZALORA合作，而去年我們亦嘗試了直播購買讓顧客可以得到即時優惠，以不同渠道去擴闊銷售網絡及顧客群。此外，電子商務早已成為全球大趨勢，英皇珠寶除了在好多不同電子數碼平台推出珠寶系列之外，亦積極開拓東南亞市場。今年就會主打推出Affordable Luxury設計，讓年輕顧客群透過此系列去認識Nuò by Cindy Yeung這個珠寶品牌。