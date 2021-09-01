港隊再添獎牌　梁育榮奪殘奧硬地滾球銅牌

香港硬地滾球代表梁育榮，周三（1日）出戰東京殘奧混合BC4級個人賽銅牌戰，成功擊敗中國選手鄭遠森，為港隊在今屆再增添一面銅牌，亦是其個人第5面殘奧獎牌。

現年36歲的梁育榮作為「五朝元老」，此前已代表港隊出戰雅典、北京、倫敦及里約四屆殘奧，累積收獲3金1銀戰績彪炳，其中有3面獎牌都是來自個人賽，今屆這位老將自然被視為港隊的一大獎牌希望。

銅牌戰面對第3度出戰殘奧的中國選手鄭遠森，梁育榮今場取得不俗開局，首局一度取得4比0領先優勢。鄭遠森後上發力，先於次局追回兩分，再於第三局追至平手。去到決勝第4局，兩人繼續鬥智鬥勇，最終梁育榮靠最後摘出致勝一球，奪得決定勝負的關鍵1分，以5比4擊敗對手，成功摘銅。

賽後「阿榮」接受訪問時難掩興奮之情，更一度哽咽：「嚟之前冇諗到自己喺單打會攞到獎牌，今日可以攞到銅牌好開心；其他國家都慢慢冒起，好多運動員都好勁，佢哋年紀又細過我，自己去到呢個年紀可以打到入4強已經好開心，攞到獎牌對我嚟講更加有意義。」第4局兩人鬥到難分難解，最後一位投摘的梁育榮，成功避開一堆紅藍波形成的屏障，將手持的紅波摘到最貼近白波的位置，奪得致勝分，他直言那一刻自己需要非常淡定：「如果打到前面啲波，入唔到去就會輸，我同自己講要定啲，慢慢打好呢一球。」梁育榮認為個人賽奪得獎牌，能夠推動到港隊，在接下來的雙人賽爭取佳績。

特首林鄭月娥表示，硬地滾球運動員梁育榮發揮其豐富經驗、沉着應戰，以卓越表現在東京殘奧為港奪得個人賽銅牌，可喜可賀，又預祝梁在稍後的雙人賽再有高水準發揮，為港爭光；民政事務局局長徐英偉亦指梁育榮表現出色，在殘奧會向世界展示了香港運動員的風采，並感謝運動員家人對運動員的支持。