第二批市民今獲發首期消費券　至今共630萬人已領取

消費券計劃的首批合資格人士於上月初已領取第一期2,000港元消費券，港府今日(9月1日)再向約81萬名經4間儲值支付工具營辦商，並在7月18日或之後完成電子登記，又或在登記期內遞交書面表格的合資格市民發放第一期2,000港元消費券。港府指，連同已於上月1日獲發放第一期消費券的約550萬市民，合共有約630萬名市民已獲得第一期消費券。

第二批市民獲發放第一期消費券，將於今日內陸續收到相關的手機短訊或應用程式推送通知。港府指，在登記期內已完成電子登記或遞交書面表格的市民，如未收到登記結果的短訊通知，可透過熱線185000的語音系統查詢其登記的情況。

此外，政府正處理市民按8月15日公布的特別安排在8月16至31日遞交的重新登記，以及小部分在登記期內遞交，但因不同原因需較長時間審核的登記，這批登記人的資格被核實後，會於10月1日獲發第一期消費券。

港府強調，只要商戶接受消費券計劃下的4款儲值支付工具的任何一款作付款方式，便不能拒絕消費者透過該工具使用消費券，亦不容許額外收費。