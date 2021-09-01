通關未明跨境生現退學潮　鳳一小設內地教育中心辦網課

新冠肺炎疫情放緩，惟教育局規定新學年繼續維持半日面授安排，若學校教職員及學生接種率均達7成，才可放寬至全日面授課。上水鳳溪第一小學校長朱偉林表示，該校有約850名學生，約40%為跨境生，當中有10多人於暑假期間回港準備上面授課，其他跨境生會在內地上網課。他指，學校正進行招標，安排不同班別學生在9月6日起，到位於內地的教育中心的課室進行網課，中心亦有教師進行指導，希望營造課堂氣氛。他承認學界的確有跨境生退學潮，部分地區特別嚴重，又指今年能否通關復課非常關鍵，否則會有縮班殺校風險。

今早(9月1日)在上水鳳溪第一小學外，有家長帶同子女上學，有家長認為小學的12歲學生不多，新措施下相信小學難以獲得放寬，「我諗小學暫時好難全面復課。」有學生指希望新學年認識更多新朋友，又指經過暑假後，今早未能習慣早起，「仲有啲眼瞓，唔想起身。」

該校第一堂是班主任課，講解新學年上學事宜，未能回港上課的學生則安排視像形式參與，中港兩地同步進行。該校的三年級生王同學表示開學日心情不錯，因疫情期間有時甚至毋須上課，對此感到失落，不能與同學見面。他指，以前可以在操場小息，隨意談天說地，有更多活動可以進行，但目前因為疫情很多活動限制。

朱偉林表示，學校教職員逾90%已接種至少1針，但小學生因應年齡問題而未能接種疫苗，估計全港小學都不能全面復課。他指，接目前變種病毒趨勢，上學期「一定冇得諗」，但期望下學期有適度通關，先讓高中跨境生回港上課，再逐漸擴增至全部學生。