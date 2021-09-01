政Whats噏：公司涉「天價」選舉開支案　沈旭輝留台與港割席

學者沈旭輝有份投資嘅子公司上年捲入立法會巨額選舉開支案件，該公司前創作總監同參選人涉串謀詐騙被捕。稱與事件無關嘅沈喺過去一年一直留喺台灣，佢今日(1日)凌晨喺Facebook貼文，指為迎接人生下一頁，佢已辭去所有喺香港嘅學術機構、公司及團體董事、職位和持份。今後喺台灣同海外新成立嘅唔同公司及業務，都同香港以前嘅公司一概無關，睇嚟佢想同香港「割席」？

新一屆立法會選舉原定喺上年舉行，雖然最終需要延期一年舉行，但參選人仍然可以申報選舉開支。當時參選區議會(二)嘅元朗前區議員王百羽同九龍城區前議員李軒朗組成嘅名單，所申報開支達近490萬港元，其中逾450萬港元嘅選舉服務及貨品由「U Made This」公司捐贈，而公司最大股東則為學者沈旭暉創辦嘅「GLOS Company Limited」。

沈當時迅速撇清關係，話自己唔認識王百羽，仲強調難以認同金額係合理。事隔近一年，沈就決定辭去喺香港所有職務，又話自己已經完成訪問學人生涯，未來一年喺台灣一間大學任副教授。

之但係，王百羽同李軒朗就無咁好彩可以「迎接人生下一頁」喇，其中王因為涉參與上年民主派「35+」初選，涉違《港區國安法》而正被還押。至於李喺前年區議會選舉期間涉選舉舞弊，及後被裁定非妥為當選而喪失區議員資格，佢喺今年5月時發聲明，話自己已「着草」離港。