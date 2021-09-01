政府擬開6編外職位增覓地　議員批進度慢　質疑「開位畀自己」

香港房屋土地供應供不應求，新市鎮發展進度緩慢，政府一直未有效解決問題。立法會人事編制小組委員會今日(1日)召開會議，審議在土木工程拓展署、地政總署、規劃署及政府產業署轄下開始共6個編外職位，為期5年，以推行增加土地供應政策。不少議員指出壓縮房屋規劃程序十分重要，促改善《城市規劃條例》，更批港府現時發展速度太慢，有議員更質疑政府「開位畀自己」。

議員劉國勳稱，規劃署擬開設新職位檢視《城規條例》和城規會辦事程序，以及處理司法覆核個案，指出現時社會要求壓縮程序的呼聲大，促政府在短期內「交功課」，反問政府要求開設為期5年的編外職位，是否要等待至少3年才有報告。委員會主席葉劉淑儀直言香港發展速度太慢，或許影響經濟發展及青年人就業，並指政府有不少條例需要改善，質疑發展局難以統籌所有條例修訂。

發展局副秘書長(規劃及地政)丘卓恒希望盡快推展相關工作，認為下立法年度初就可向立法會提交報告，目標是約一年有成果。他指政府早前成立精簡發展管制督導小組，將會全面檢視涉及環境、交通、消防等有關土地發展的條例，並由發展局牽頭，以跨部門工作方式處理。

但議員何君堯質疑開設職位只是政府顧及內部升遷，質疑政府「開位畀自己」，5年後又會繼續延長編外職位期間，形容加強土地供應只是「係咁游水，岸就睇唔到」。對於政府產業署新增編外職位，何直斥「依家唔係新增產業，點解要新增一個人畀你做返本身做嘅嘢？」並表示或許會要求財務委員會就議程分開表決。議員田北辰亦質疑土拓署為何就2個新市鎮新增3個總工程師職位，促局方提交量化標準，憂慮下次又要求開設新職位。

政府回應稱，新職位在不同階段要參與督導工作，指政府內部亦會做好；總工程師職位視乎發展區面積、工程進度等，並會要求新增的總工程師後期參與新界北發展工作。