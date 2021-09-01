外傭入住竹篙灣檢疫慳$6000　業界料啟用後無僱主預訂指定酒店

港府要求印尼及菲律賓外傭抵港後要在指定酒店強制檢疫21日，惟該酒店列明居住費每晚高達800港元，整合21天即耗費16,800港元，不少僱主未肯「硬食」，暫對聘用外傭保持觀望，而同樣作為外傭疫監用址的竹篙灣檢疫中心，將以成本價收費，房價指標為每日不多於500港元；預料21天使費約10,500港元，較於指定酒店節省近6,000港元。

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭今早(1日)在電台節目表示，歡迎當局開放竹篙灣作為外傭檢疫中心，僱主原本只能選擇指定檢疫酒店，連同機票開支需要2萬多港元，若轉到竹篙灣檢疫，住宿連機票回落至約1.4萬元。

廖又批評指定檢疫酒店入住條款差，若外傭來港前驗出確診，不能取消預訂及退款，有關房間亦不能轉讓，建議政府要求酒店彈性處理訂房，否則啟用竹篙灣中心作外傭檢疫後，恐無僱主再預訂指定酒店。香港僱傭代理協會主席張結民亦指，竹篙灣檢疫中心收費可接受，但僅提供800個檢疫單位，他希望當局可開放全部3,000間單位，以消化積壓來港的外傭。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，竹篙灣檢疫中心無論環境或硬件設計均較檢疫酒店好，認為可減低交叉感染機會，惟近期有部分確診人士已完成接種兩劑疫苗仍感染新冠病毒，當中不乏外傭，提醒當局開放外傭來港步伐應顧及本港承受能力，若逾1成抵港外傭確診，屆時須考慮減慢外傭來港的速度。