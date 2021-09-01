移民潮湧現　建造業議會主席陳家駒：何必做「二等公民」

港人近年移民議題又再熾熱，建造業議會主席陳家駒於該會網站撰文，提到過去一兩年因為「黑暴」和《港區國安法》，有準備移民的朋友分享此做法是為下一代好。但他認為，中國的政治制度、治國之道和管冶能力，較與英美多國優勝；又形容外國盲目反華政策和白人至上的傲慢本性，懷疑港人移民外國有否真的對下一代好。

陳指出，近日報章及電視有不少外國樓盤和移民顧問的廣告，而政府統計處在8月公布，過去一年淨移出的香港居民人數達7.5萬人。他續指，近年香港經濟增長不錯，比許多歐美國家發展得好，而且中國政府也堅守一國兩制、港人治港的政策，有不少早就移民的港人已回流香港；亦有堅持留在外國的港人，因未能學以致用，白白浪費幾年黃金歲月和發展機會。

他又指，若勉強繼續留在外國生活，不單犧牲自己，孩子亦未必可融入當地社會，令他們做一世「二等公民」；即使舉家回港，亦令孩子便錯過學習中文的機會，在未來社會，不能掌握良好的中國語文書寫和溝通能力，對事業發展的影響不言而喻。他寄語港人應緊守崗位，努力工作，才是真的為下一代好。