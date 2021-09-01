斥香港重新出發計劃耗費太昂貴　石禮謙：政府會否邀審計署檢視

政府早前就「香港重新出發」項目招標，協助香港在反對修訂《逃犯條例》風波及在疫情陰霾下，重建國際形象。不少議員不滿政府花費約4,450萬港元(570萬美元)繳付合約金額，反問「外國的月亮是否特別圓」，而要請外國公司進行研究。議員石禮謙直指開支太昂貴，問及政府會否邀請審計署檢視有關計劃是否值得。

民政事務局副局長陳積志指承辦商在合約期內進行本地及國際基線研究，幫助港府加深了解主要市場對香港的觀感。研究發現，香港的生活模式獲得很好的回響，人們在香港可在優質的食府用膳、參與世界級盛事、到訪劇院或博物館。研究又指出，香港是亞洲地區內唯一一個具備3項重要特質的城市，可連接中國內地及亞洲市場、提供完善可靠和便利的營商平台，及大都會生活模式。

不過，議員麥美娟對高昂開支非常不滿，直指「唔使用4,000幾萬，我都講到畀你聽香港嘅3個特質啦」，又指為準備此答覆的同事像是「整蠱」陳積志，「整咗個氹畀你踩」。議員石禮謙同樣認為開支太昂貴，問及當局會否考慮邀請審計署署長檢視計劃，評估政府花費4,000多萬港元是否值得。

另一議員馬逢國則認為港府向海外推廣的同時，要關心內地人民對香港的印象，因他們在經歷黑暴後對香港有負面看法。他認為港府不應認為內地人民十分了解香港，則不選擇包含內地在宣傳計劃之中。

陳積志回應指為進行有關研究，需聘請在危機管理、國際市場等領域均有專業知識的公關公司，不能透過在政府內部重新調配人手則可完成計劃，至於港府在招標後共接獲7份標書。陳仍強調承辦商需在全球不同市場進行研究，包括與學者、傳媒等完成1萬多份問卷，進行200多次一對一詳細訪問等，認為價格相當合理，而政府「每一分錢都好小心睇」，已主動與承辦商成功爭取減少73萬美元的服務費。

至於港府在今年會分階段推行相關宣傳計劃，加強外商在港營商的信心，並為暫定於明年推出的「香港重新出發」宣傳推廣計劃奠定基礎。