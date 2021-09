香港藝術中心拒借場　何韻詩演唱會隨時撻Q

藝人何韻詩今日(1日)宣布,昨日(8月31日)收到香港藝術中心(中心)以場地租借合約為由,臨時取消她於2021年9月6日至12日期間,租用壽臣劇院作為演唱會場地的預訂。何對於香港藝術中心的決定,表示堅決反對亦無法認同,聲稱仔細檢視演出內容及宣傳資料,當中絕無危害公眾秩序及安全,以及觸犯法例的可能性。何又保留追究臨時取消預訂場地而引致的一切損失的權利。至於相關實體票的退票安排,將於日內公布。

何又引述香港藝術中心僅回覆稱「The management of the Arts Centre is duty bound to observe closely the recent developments in society and the laws concerned」(藝術中心管理層有責任密切留意社會的最新發展及相關法律),認為中心未有提供證據、解釋及具體解說表演在哪方面違規,反問中心作為支持當代藝術的獨立機構,有效運作至今44年,如今能在無實質理據的情況下任意剎停已批准的租用資格,往後要如何面對公眾?

何韻詩助手向東網稱,阿詩沒有補充,並交由律師處理追究事宜。