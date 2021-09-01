「二代美國隊長」違禁聚令罰款1萬　准獲釋後1個月繳交

有「第二代美國隊長」之稱的示威常客馬俊文，去年8月中在金鐘太古廣場參與「梁凌杰祈禱悼念會」，結果連同「Lunch哥」李國永及一名參與者被票控違反禁聚令。馬不認罪於受審後，今（1日）在東區法院被裁定2項傳票均罪成，共罰款1萬港元。馬求情時稱，他自去年11月因涉嫌煽動分裂國家被還押至今，親友義工都再沒有到獄中探望他，包頭內只得數千元，並稱：「出獄後無人無物，有錢傍身都好」，冀法庭能夠寬限他出獄後才交付罰款，裁判官王證瑜最終批准馬在獲釋後一個月才交罰款。

31歲被告馬俊文，被控2項違反禁聚令的控罪。控罪指他在2020年8月15日，分別於下午5時02分至5時10分、及5時17分至5時31兩段時間內，在金鐘道88號太古廣場外，無合法權限或合理辯解，參與受禁群組聚集。被告因涉違反《港區國安法》，目前一直被還押，該案將在本月28日於區域法院開審。

裁判官裁決時指，警員的供詞誠實可靠，且有片段支持，並裁定當時馬、李及一名參與者當時在太古廣場內，一起做出雙手合十及閉目默哀的動作逾1分鐘，互相距離少於1米。其後3人接受傳媒訪問，又一起叫喊口號約2至3分鐘，即使警方發出警告仍不散開，期間互相距離少於1米。基於3人有共同目的及作同一行為，裁定被告2項違反禁聚令罪名成立。由於被告並非即時認罪，故每1項控罪的罰款定為5千港元，2罪共判罰1萬港元。