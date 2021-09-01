消費券未見影　數十長者湧旺角秘書處求交代

港府今日(9月1日)向在7月18日或之後完成電子登記，又或在登記期內遞交書面表格的合資格市民發放第一期2,000港元消費券。惟有多名年長市民今晨多番嘗試仍未能以儲值支付工具領取消費券，紛紛致電東網求助。

與此同時，亦有數十名長者遇上相同情況，湧至旺角始創中心的消費券秘書處了解，惟職員懷疑一度拒絕放行，引起現場人士鼓譟。事件驚動警員到場了解，秘書處其後向在場人士派發籌號，輪候處理個別申請。惟目前籌號已派完，市民如欲再行查詢，需於今午2時後再到秘書處取籌。

據部分東網讀者指，今晨發現未能領取消費券後，曾致電熱線查詢，對方稱其遞交書面申請時，疑未有填妥部分個人資料，惟職員未有進一步交代相關申請的後續處理，有讀者恐防自己申請被取消，5千元消費券隨時「凍過水」，批評政府派錢手續繁複。

而在秘書處現場的吳女士亦稱自己於8月中已在郵局遞交書面申請，但今日未能以八達通領取第一期消費券，於是到場查詢，始見大量長者與自己「同病相憐」，直斥政府「好差」，派錢如同刁難老人家，不解為何不能參照之前做法直接過戶。