議員指大學生因政見報復教授　促檢討意見調查機制

本港大學設有不記名的學生意見調查機制，以收集學生對課程內容及教學人員授課表現的意見，用於評核教學人員的工作表現。有指有學生基於政見分歧，在意見調查中給予有關教學人員極低評分以作報復，有議員關注情況會造成教育質素異化，師生變成顧客關係。教育局局長楊潤雄表示，教育局沒有收到有關學生意見調查機制的嚴重投訴個案，媒體亦沒有報道，強調大學不會單以意見調查決定教學人員升遷。

提出質詢的議員張宇人指出，因應過去的政治環境以及有教學人員反映情況，促當局向各大學查詢有否出現嚴重投訴個案，認為查詢不會影響大學自主，而不是大條道理地卸膊。

楊潤雄強調教育局絕不卸膊，重申調查機制本身目的在於收集學生意見，若管理層發現評分與以往出現極大分別，亦會透過其他方法如聚焦小組和觀看課堂等核實，而評分有所差別亦未必源於政治原因，相信學校會公平處理。他又指以教育局與大學的溝通中，得知沒有嚴重個案出現，故仍屬可接受的範圍，若議員知道出現嚴重個案，可以向局方反映，局方將以保密形式向大學跟進，當局亦可向大學查詢有關投訴數字，再向議會後補。

議員張國鈞稱，他從一位助理教授得知，有教授在最後一課甚至帶上紅酒以討好學生，他批評師生關係被異化，教師變成服務提供者而學生則變成顧客，要求當局向大學前教職員了解。另一議員蔣麗芸則稱，自己在加拿大求學時亦有類似評分，本來嚴厲的教授都會突然變得寬鬆。她認為定義教學人員表現的應該是學校，而不是學生，質疑該機制實行數十年下，本港教學機構水平有否每況愈下，又指即使歐美大學採用此機制，亦不代表本港大學需要跟從。

楊潤雄回應指，若真的有教授帶紅酒上堂為討好學生，最大問題則出於該名教授身上，因為維持教學質素和教學原則是教授的責任。他續指若有教授因為評分問題而受到處罰，那是不公平的做法，當局會作出跟進，但若教授教學的確出現問題，則有改進的必要。至於該意見調查機制是否需要取消，楊稱，雖然大學不能單憑學生意見定義教授表現，但亦不能漠視學生的感受。他又指本港大學過去10年仍維持高質素，亦不認為有明顯下滑。