按摩店涉無牌及賣淫　辯方稱不排除傳召蔡展鵬作供

警務處國家安全處首任處長蔡展鵬，懷疑於今年3月光顧無牌按摩院。事後涉事按摩院3名女按摩師，被控管理賣淫場所及無牌按摩院共4項罪名；租用按摩院所在地址的男子，則被控經營賣淫場所及無牌按摩院2項罪名。4名被告今天（1日）在東區法院各自否認面對的所有控罪，裁判官把案件押後至10月21日作審前覆核，但仍未定出審訊日期，期間各被告續准續保釋候訊。控方在庭上指共有10名控方證人。辯方律師於庭外回應記者提問稱，蔡展鵬並非控方證人，但辯方不排除會要求傳召蔡作供。

案中3女1男被告，分別是李亦晴（36歲、按摩師）、元秋香（34歲、無業）、張明芳（35歲、按摩師）及胡炳雄（61歲、男、無業）。除了元秋香為越南籍，其餘被告均為本地人。

控罪指，次被告元秋香於2020年10月28日，在灣仔莊士敦道191至193號勝意大樓一單位之「Viet Spa」，管理於上址經營的賣淫場所；第3被告張明芳於2020年11月5日，在上述地址管理賣淫場所；首被告李亦晴及元秋香於2021年3月19日，在上述地址管理賣淫場所。李及元另被控一項管理無牌按摩院罪，指她們於2021年3月19日，在上址管理沒有有效牌照的按摩院。男被告胡炳雄則被控經營賣淫場所及無牌按摩院2罪，指他於2020年10月28日至2021年3月19日，在上址經營賣淫場所；及於2020年12月2日至2021年3月19日，在上址經營沒有有效牌照的按摩院。