通關無期　議員促實行健康碼免檢疫

政府多次被問及何時可通關，卻沒有任何進展。

新冠肺炎疫情持續，通關無期。有議員關注政府會否在港推展健康碼，讓想回內地的居民免隔離；又促請政府與其他國家達成疫苗認證，讓居民自由往返。

議員葛珮帆表示，市民希望政府處理疫情要先知先覺不要時時慢半拍，現時香港市民關心政府何時通關，如何不用隔離，她認為香港與內地防疫措施要看齊，而健康碼是內地其中一項防疫工具，一有疫情便可控制以及追蹤，又詢問內地的健康碼系統能否在本港推行，讓想回內地免隔離的市民，與內地健康碼接軌，盡早實現通關。

食物及衞生局局長陳肇始指政府當局正與內地保持溝通，又指安心出行在不同處所都已經使用，通關檢測安排方面，會繼續商討使用健康碼形式。

另有多名議員關注疫苗認證問題，指出港府日前與印尼及菲律賓政府訂定雙邊疫苗紀錄認可協議，讓外傭來港工作，促擴至其他地區，讓當地已打針的香港居民回港。

陳回應指政府正與屬最高風險組別的部分國家，展開疫苗認證商討，令當地港人可以回港，包括泰國，強調確認疫苗接種是重要議題，要小心處理，坦言若有假疫苗認證，將會影響抗疫，但目前知道泰國疫苗接種屬政府計劃，相信較容易處理。

被問及現時政府對疫苗接種率要求為何時， 陳肇始指目前70至79歲長者的疫苗接種率逾3成，80歲以上只有1成多，其他年齡層接種率有5至7成，隨着變種病毒席捲全球及聽取專家意見後，認為7成的接種率並不足夠，加上現時接種率踴躍，希望更多人打針達致全民接種，為通關及回復正常生活創造更好條件，亦為一旦下一波疫情來襲做好保護。