指逆權管理變相鼓勵竊取土地　議員促廢除　當局稱應保留

據《時效條例》，收回土地財產的訴訟，不得在訴訟權產生的日期起計滿12年後提出，但政府土地例外。有議員今日(1日)在立法會會議上提出質詢，認為條例變相鼓勵竊取土地，促廢除相關條文。發展局局長黃偉綸指法律改革委員會曾舉辦公眾諮詢，認為應予以保留，並指出相關條文並不影響政府收地。

議員劉國勳指逆權管理條文原意是促進土地資源得以充分利用，但實際上變相竊取土地，認為條例保護侵佔土地者及對土地發展造成窒礙，促政府廢除條文。議員張國鈞則稱，他小時候已經聽聞政府要落實《土地業權條例草案》，相關草案在2004年通過但至今仍未實施，促政府提交相關時間表。

黃偉綸回應指，逆權管有是《時效法例》的一部分，多年來有實際作用，符合公眾利益。他又稱，政府可以引用《收回土地條例》將土地收歸政府，向逆權管理人收購管理權或許較為複雜，但並非不可行，並指出根據法改會報告，大部分參與公眾諮詢的人士均贊成保留條文。他續稱，倘若政府落實土地業權註冊制度就會考慮提出修訂逆權管理。

議員周浩鼎引述政府指，土地業權註冊制度會在包括換地協議等新土地中實施，質疑局方「對錯焦」，未有解決積存的現有土地業權問題。黃則澄清並非「對錯焦」，而是先易後難，強調應解決新土地的業權問題，待成熟後再考慮做法適用於現有土地。