悅榕莊全線分店無故停業　員工到勞工處求助

卓悅美容有限公司旗下的美容院「悅榕莊」無故停業，東網收到員工報料，指昨日(8月31日)突然收到公司要求簽署一份離職協議書，承諾在不追究代通知金、未發放薪金等條件下自願離職，不少員工拒絕簽署，公司隨後表明今日(9月1日)「不會有主管開門做生意」。由於公司未正式解僱，不少員工如常上班，惟全部分店門外均貼上「今日停業」通告，部分員工隨即到勞工處求助。

東網收到一張內部通告，寫明「公司因內部重整暫停營業，直至另行通知」，東網記者今早亦到銅鑼灣皇室堡分店視察，發現大堂貼有「今日暫停營業」告示，但未解釋原因。有女員工向東網表示，公司昨日沒表明解僱他們，他們拒絕簽離職協議後，公司沒有繼續跟進，只告知今日不會開門。

該員工透露，公司早幾個月曾拖糧，導致有一半人離職，近月已發還拖欠薪金，但估計目前僅餘不足100名員工。她指現時無法聯絡公司高層，大家感到十分徬徨，「究竟係咪被解僱都唔知，任何通知都冇。」

另有員工家屬亦向東網報料指，其家人於悅榕莊任職美容顧問，昨日主管在員工拒簽離職協議書後，只拋下意義不明的一句「聽日冇主管開門，如果你哋搞得掂，你哋咪返工。」他指家人在該公司任職10年，今日原定到旺角朗豪坊分店上班，但沒主管開門，現時已上勞工處求助，估計遣散費等涉及超過10萬港元。他又指，卓悅美容旗下的另一按摩店「水云莊」亦沒有營業。

東網今日致電悅榕莊查詢，其熱線無法接通，官方網頁亦無法瀏覽。東網正向勞工處及消委會查詢，正候回覆。