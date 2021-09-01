何俊仁等7人前年10.20非法遊行判囚　法官斥被告維持和平得把口

2019年10月20日，有人在九龍區舉行未經批准的反修例遊行。事後有7名泛民人士被控組織及煽惑他人參與該次未經批准集結等罪名。他們於上月承認控罪，今(1日)在區域法院分別被胡雅雯法官判處監禁11至16個月。7名被告中除黃浩銘外，其餘6人均就其他非法集結案件正在服刑，法官下令該6人就本案與正在服刑的案件之刑期同期執行，故6人均毋須加監。法官判刑斥責眾被告口裏強調集會維持和平，卻「空口講白話」，對公眾秩序將受到的威脅視而不見，亦沒有採取任何措施來防止暴力等事件爆發。

法官指自2019年6月開始，社會動盪及暴力事件升溫，越發令人不安，同年9至10月幾乎每天也有示威及暴力事件，部分更演變成暴動事件。法官續指集會及言論自由的權利並非絕對，是受到法律限制，行使權利的同時亦須保障公眾安全與秩序，以及他人的權利，而被告當日的政治目的、立場等與量刑無關。法官指承認煽惑他人的4名被告公開煽動他人一起無視警方反對及藐視法，部分被告更在社交網頁作同樣呼籲，他們的行為亦無考慮到或會在繁忙地區造成嚴重阻塞。法官最後考慮到案件有計劃、所衍生的暴力、破壞及受損情況，強調須維護公眾秩序，故判刑須具阻嚇性刑罰，判監為唯一合適的選擇。

7名被判刑的被告包括陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、楊森、何俊仁、吳文遠及黃浩銘。除何俊仁外，其餘6名被告承認組織未經批准集結罪。另外陳皓桓、梁國雄、何秀蘭及何俊仁，則另承認煽惑他人明知而參與未經批准集結罪。他們原亦被控明知而參與未經批准集結罪，但他們不認罪後，控罪獲准存於法庭檔案。

最終承認兩罪的陳皓桓、梁國雄、何秀蘭分別被判囚16個月、16個月及14個月，3人連同早前涉及的非法集結案件，共需監禁18個月、22個月及14個月；承認1罪的楊森、何俊仁、吳文遠及黃浩銘則分別被判囚11個月、16個月、12個月及14個月，其中楊、何、吳連同早前的案件，共需監禁14個月、18個月及14個月14天。

案情指，2019年10月14日，民陣副召集人陳皓桓向警方申請，同年10月20日在九龍區舉行遊行集會，活動主題是「廢除惡法、獨立調查、重組警隊」。10月18日，警方公布反對民陣遊行，翌日遊行上訴委員會駁回民陣上訴。兩者均指自同年6月起，遊行集會屢遭暴力衝突所騎劫，演變為堵路及縱火，對公眾及公共建築造成威脅。惟陳皓桓、梁國雄、何秀蘭及何俊仁不理會警方及上訴委員會的反對，在記者會上表明會以個人名義繼續遊行，並煽惑市民一同參與。