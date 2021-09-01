淘大時昌迷你倉大火　兩殉職消防死因研訊首次使用電子證物系統

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑不幸殉職。事隔5年，死因研訊法庭今天（1日）就事件展開研訊。由於今次審訊會使用電子證物系統，且是死因研訊中的首次，故裁判官及一眾法律代表需時學習使用該系統，法庭明天才會開始傳召證人作供。據死因研訊主任指是次審訊將有99名證人，但不會全數出庭作供。

是次研訊預計需時40天，且不設陪審團，由死因裁判官黃偉權審理。律政司高級檢控官程慧明擔任死因研訊主任，大律師曾藹琪代表死者張耀升家屬，大律師譚俊傑代表死者許志傑家屬，大律師伍健民代表消防處，大律師梁家欣代表時昌迷你倉，資深大律師余承章則代表淘大工業村業主恒隆地產。

據死因裁判官黃偉權指，是次研訊會使用3D立體視像銀幕，消防處亦協助製作了兩個大模型，包括一個1比35的模型，顯示案發該層迷你倉的內部間隔，及一個1比87的模型顯示淘大工業村及附近建築。證人作供時，有職員會影近模型細節，再將畫面投射到大銀幕，以便所有與案人士更清楚當時的情況。

死因研訊主任指本案有99名證人，部分證人的供詞會以書面方式提供並於庭上讀出。研訊主任又指，有部分證人為消防員，為免影響消防局的人手安排，法庭會於逢星期五安排下周需出庭的證人。由於有大量證供，故死因裁判官要求各方在聽取所有證供後需提交書面陳詞。