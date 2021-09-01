批政府沒吸取反修例封路教訓　議員要求復辦兩渡輪航線

中環往返屯門及荃灣的渡輪服務因財務上不可行而於2000年停辦，有議員今(1日)在立法會會議上批評運輸及房屋局的交通規劃「慢幾拍」，又指反對修訂《逃犯條例》風波期間陸路切斷，交通癱瘓，批評政府沒吸取教訓，故要求復辦該兩條渡輪航線，紓緩兩區交通擠塞及空氣污染問題。

提出口頭質詢的議員陳恒鑌批評政府只處於被動狀態，等候渡輪營辦商提出開設路線的申請，未有妥善利用海上交通。他憶述，在2019年反修例風波期間，「鐵路被燒、道路被佔」，新界東交通完全癱瘓，最終需要急忙尋求船公司「頂檔」協助。他批評政府未吸取教訓，亦不了解交通多樣性的重要。他又指新界西未來人口將增加200萬人，屯馬線現已有飽和迹象，質問局方何時才願清醒善用海路交通。

另外，議員劉業強認為屯門及荃灣碼頭的使用率低，其中經營屯門至澳門海上航線的船公司已決定交還屯門碼頭的泊位，形容兩個碼頭接近荒廢，關注政府會否善用碼頭，拓展全新的假日離島渡輪航線，促進離島旅遊發展。陳帆承認現時使用量較低，希望有意使用碼頭的營辦商可與局方聯絡，強調是政府公共資源，希望可以得以善用。

運輸及房屋局局長陳帆回應時表示，現時未有營辦商有意開辦有關的渡輪服務。他強調屯門與荃灣均有便捷且多元的交通服務接駁到社區，包括鐵路及專營巴士等公共運輸服務，其中港鐵屯馬線已全線通車，接駁新界東西，為乘客提供更多轉乘選擇。