議員關注刑事檢控制度紕漏累及無辜　律政司死撐不偏不倚

上訴法庭早前裁定一名已服刑4年半的青年，就其販毒罪定罪所提上訴得直。事後上訴庭批評律政司竟欣然接受一名可能是無辜的人認罪，但卻「放生」同案可能參與程度和罪責更大的被告。有議員關注本港刑事檢控工作及制度存在嚴重缺陷，削弱市民對本港法治制度及檢控人員專業水平的信心。律政司司長鄭若驊書面回覆指，有關案件有關的司法程序正在進行，不宜作出評論；但強調律政司司長、刑事檢控專員及刑事檢控科團隊在進行檢控工作時，一貫秉持不偏不倚、一視同仁，以維持司法公義。

議員謝偉俊引述有評論批評律政司在案件中責無旁貸，令市民憂慮檢控人員得過且過。律政司回覆表示，檢控人員執行檢控工作時，務必遵守和維護法治，公正客觀地協助法庭找出真相，依法秉行公義。專業、無私和獨立地進行檢控工作。

就每一宗案件，檢控人員都會恪守《檢控守則》，審視相關的證據是否足以支持繼續檢控工作。刑事檢控科亦一直有就刑事案件處理的方式或程序不時作出檢討和更新，務求完善檢控工作。