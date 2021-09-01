全民運動「追落後」　足球場較標準少近13個

香港的公共康樂及體育設施長期不足，即使政府多次提出增加設施，甚至在2017年施政告中提出增加22個體育康樂設施，但現時香港無論是體育場、足球場、運動場的數量均低於標準。據立法會文件所示，現時香港只有61個由康文署提供的11人足球場，較按人口標準應達到的73.9個少近13個。

民政事務局今(9月1日)書面回覆議員查詢時表示，現時康文署在港提供102個運動館、61個11人足球場、25個運動場、及42個游泳池場館。但若比較《香港規劃標準與準則》建議提供康體設施的數目，現時仍少11.8個體育館、12.9個11人足球場、4.6個運動場，唯一合乎數量的僅是游泳池場館，較標準多16.2個。

民政事務局表示，政府在2017年1月的《施政報告》中提出「體育及康樂設施五年計劃」，撥款約200億港元展開26個項目，以增加和改善康體設施，當中20個已獲立法會批准撥款，共涉及約77億港元，其中7項已開放或準備在今年開放予公眾使用，9項的施工前期工序或工程已展開，而其餘的項目都會在今年內動工。