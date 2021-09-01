電檢修例訂明危害國安電影禁上映　邱騰華： 令業界更清晰

商務及經濟發展局今年6月更新電影檢查員指引，要求電影檢查員留意電影當中有否涉危害國家安全的活動，以及涉煽動或美化危害國家安全。《2021年電影檢查(修訂)條例草案》今(1日)在立法會進行首讀和二讀辯論終止待續，調整影片檢查機制包括使檢查員可規定影片須加入指明告示以獲核准上映，又賦權電影檢查監督索取關於影片的上映的資料等。商經局局長邱騰華表示希望修例能完善電影檢查，維護國家安全，並令電影業界更加清晰。

《2021年電影檢查(修訂)條例草案》將修訂《電影檢查條例》，調整影片檢查機制，使在影片的上映或發布會不利於國家安全的情況下，該影片的上映或發布得以禁止；賦權檢查員可施加條件，規定影片須加入指明告示以獲核准上映，及賦權電影檢查監督索取關於影片的上映的資料。

修例亦會擴大若干涵蓋錄影帶及雷射碟的條文範圍，以涵蓋其他影片實物儲存媒體，及賦權商務及經濟發展局局長委任公職人員，在審核委員會的會議上代其行事，調整須委任至審核委員會的非官方委員的人數，令委員會的工作更具彈性。另外，督察亦賦權為執行該條例而進入及搜查任何地方，調整須為此取得手令的規定，若有電影涉違反國家安全，亦會被對施以較重罰則。