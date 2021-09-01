真普聯及612基金涉勾結境外勢力　警方要求提供捐款人資料

前年反對修訂《逃犯條例》期間成立的「612人道支援基金」(612基金)，眾籌以支援被捕示威者，被批為「黑暴基金」，因應為基金提供資金託管及收支服務的「真普選聯盟有限公司」(真普聯)將於短期內結束運作，612基金亦將停止運作。據了解，警方已向法庭取得「提交物料令」(production order)，要求612基金及真普聯董事提交基金來源及捐款人資料等，以調查當中是否涉及勾結境外勢力。

消息指，警方根據《港區國安法》向高等法院取得「提交物料令」，要求「基金」信託人及「真普聯」公司董事等，在指定限期內提供有關組織運作及資金往來等資料，當中包括多次眾籌的詳情、帳戶資金往來詳情、捐款人資料、捐款用途及支援項目細節、受助人資料，以及一切與組織營運的相關資料。

據知，警方的調查方向包括曾向「基金」捐款的組織及人士背景及是否涉及外部或境外勢力，或涉及其他違法行為。根據《港區國安法》第23條，任何人協助或資助他人組織、策劃、實施旨在顛覆國家政權的行為，均屬違法。