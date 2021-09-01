還息不還本計劃下月結束　議員憂一次過追數令商界「死得更快」

預先批核還息不還本計劃即將結束，政府指金管局正聽取業界意見，以制定計劃的後續安排。

金融管理局聯同銀行業去年推出「預先批核還息不還本」計劃，以紓緩中小企資金周轉壓力。議員關注計劃將於下月底結束，促請政府與金管局加緊溝通，避免一刀切中止計劃，又或「一次過追數」，否則會令商界「死得更快」。

商務及經濟發展局局長邱騰華指出，還息不還本計劃在疫情下接獲逾7萬4千宗申請，涉及金額超過8,600億港元，而金管局正聽取業界意見，以制定計劃的後續安排。

對於計劃將於下月底結束，旅遊界議員姚思榮指，近日有本地旅遊巴公司接獲銀行的還款通知，亦有企業因資金鏈斷裂無法還本而感到徬徨，希望可將計劃延至明年中。航運交通界議員易志明亦指出，最近接獲的士及小巴業界求助，憂慮計劃一刀切結束，銀行會要求他們一次過還款，令業界「死得更快」。

另一議員吳永嘉則指，政府容許國際明星及駐港總領事家人來港時豁免強制檢測，工商界認為有關準則並不清楚，問政府會否設立正式渠道予業界申請。吳又問及港府會否向中央爭取設立商務走廊，容許已完成接種疫苗的人士，如乘搭點到點交通工具往返香港及粵港澳大灣區的內地地點工作時，可獲豁免入境強制檢測。