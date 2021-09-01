社會矛盾貧富差距嚴重　議員促當局制訂具體目標及措施

香港社會有不少深層次矛盾，包括房屋問題等，立法會大會今午(1日)討論有關解決社會矛盾，消弭貧富差距的議員議案。多名議員提到本港社會問題多多，財富不均，促政府作出改進。

提出議案的議員麥美娟表示，房屋問題必須解決，告別劏房及籠屋，解決差距，達到共同富裕，帶動香港整體經濟，促政府制訂具體目標及採取措施，尤其是新一波科技浪潮和全球經濟下行對就業市場所帶來的影響下，消弭勞資關係和社會階級不對等所衍生的貧富差距和社會資源分配不均，為市民創造更加幸福美好的生活。

議員周浩鼎則提到，房屋問題固然要解決，但本港產業結構單一亦是問題，創科發展及科技產業尤其重要，當局應在應用研究及科研等做多些工作，甚至發展高增值航運業，做到產業轉型。

議員梁美芬則感嘆本港房屋問題幾十年沒有改變，舉例指現時籠屋居住環境惡劣，居住問題嚴重，促請大量增加公營房屋供應，包括重建舊屋邨。

議員容海恩則認為香港扶貧政策欠缺方向，導致財富不均及難以釐訂需要幫助群組，故數字收集方面要改進，以準確找出需要協助群組，切實幫助他們。