港女不忍帶籽紅花蟹被賣　放生冀繁殖不求祈福

不少善信向來認為放生是善行之舉，有市民日前到海鮮檔買餸時，見到檔販售賣兩隻帶籽的紅花蟹。她不忍兩母蟹「有咗」或仍成為他人的桌上佳餚，結果便起了惻隱之心，買下並放生牠們。雖然她明言，此舉並非祈福等宗教原因，只盼兩隻母蟹繁殖更多蟹隻，「將來分幾隻畀我食」。但有網民則認為，「放生如放死」。

涉事女網民日前在Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文，分享與海鮮檔檔販的對話。她指，當日見到兩隻紅花蟹時，「先是起了惻隱之心，然後是不安好心」，並詢問檔販，兩蟹是否「有咗」，若放歸大海能否繁殖。對方回應指，放回海中會「散春」，惟須盡快放生。至於該蟹在東龍島捕獲，事主憂牠們放生後未必能「回家」，檔販回應「蟹唔同人，搵到個窿匿埋就得」。

事主聞言後遂買下兩母蟹放生，而檔販得知後即追問：「使唔使買夠六隻？好意頭啲。」她拒絕指：「唔使講意頭㗎，放生係想兩隻蟹生多啲蟹出嚟，將來分幾隻畀我食。」

女網民又分享，她從檔販借了一把剪刀，將蟹身上纏綁的尼龍繩剪去後，便將牠們放生。當時其中一隻蟹鬆綁後，舉起一隻蟹鉗，「彷彿在振臂高呼：『我自由了！』」，並希望兩隻蟹順利找到居所，適應新環境，能夠繼續繁殖，「生養眾多造福人群」。

該貼文引起廣泛熱議，有網民認同讚揚她有善心，「你做咗係你嘅功德，係啱嘅，你已經放咗佢一條生路」、「善有善報，祝福樓主」。但亦有網民斥，胡亂放生等同殺生，「第一有春未必代表已受精，第二唔同海域未必能生存，所以唔好做放生活動」。甚至有人指，以後有善信放生時，有人藉機截撈剛放生的海鮮，調侃兩隻紅花蟹或已被他人再次捕捉。