地盤工承認搖晃託管男嬰判囚50個月　官斥責摧毀事主一生

一名地盤工涉於2016年協助妻子照顧僅得13個月大的託管男嬰時，因「搖嬰」導致男嬰需入院治療，男嬰送院後被確診患搖晃嬰兒綜合症，現年5歲的事主至今持續四肢及腦部麻痹，且有視覺障礙及須靠胃造口進食。涉案地盤工今天（1日）在高院承認一項虐兒罪，被判監4年2個月。法官黃崇厚指判刑須具阻嚇性，以表達對兒童的保護，又斥責被告對當時年僅1歲多、無力反抗及呼救的事主造成嚴重且永久傷害，摧毀他一生，並造成悲劇性後果。惟法官亦接納被告稱他犯案只屬單一事件。

報稱地盤工、26歲被告梁碩豪承認一項虐兒罪。他被控於2016年10月22日，在油麻地文華樓一單位對13個月大的男嬰X管養、看管或照顧，但故意虐待該男嬰X。

案情指X出生於單親家庭，X母親於案發當日把X交託給被告妻子照顧，被告亦有一名年紀相若的女兒。被告妻子當天曾帶女兒和X外出玩耍，閉路電視拍攝到期間X表現正常。當晚近10時半，X被帶往被告家中，被告妻子為女兒洗澡，被告則照顧X。惟X一直在嬰兒床上哭，直至被告帶X到浴室洗澡，X仍然大哭，又一度出現呼吸困難。X洗澡後服用了醫生早前處方的哮喘藥物並昏睡，惟X其後不喝奶及對外界沒有反應。被告遂帶X到廣華醫院檢查，X被發現有腦積水及視網膜出血，醫生診斷X患搖晃嬰兒綜合症，被告其後被捕。

據X的醫療報告顯示他有嚴重智力發展延緩、四肢及腦部持續麻痹、視覺亦有障礙，且無法靠口部飲食，只能靠胃造口進食流質食物，現仍須住療養院。而X母亦患上創傷後遺症，認為是自己僱用被告妻子而導致事件，曾經產生輕生念頭。法官判刑時指，據被告妻子稱，被告餵X服用哮喘藥物後見沒有效用，曾於慌亂間搖晃X數次，不過法官接納辯方指被告的行為只屬單一事件；惟對於辯方指控方延誤起訴，法官認為控方是謹慎調查，直至被起訴及承認控罪被告亦從未披露「搖嬰」或其他虐待行為，故認為沒有延誤。