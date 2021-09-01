廢棄車輛霸路擾民　今年上半年收26宗投訴　元朗是黑點

廢棄車輛長期霸路為人詬病，本報亦曾多次踢爆本港四處出現棄置車輛問題。根據運輸及房屋局今日（1日）遞交立法會的書面文件顯示，過去3年本港收到的有關棄置車輛佔用公眾泊車位的投訴遞增，單在今年上半年已有26宗相關投訴，數字直逼去年全年的30宗，投訴黑點以元朗、港島東及九龍西較多。

文件指，在2019年、2020年及2021年首6個月，運輸署分別收到18宗、30宗及26宗有關棄置車輛佔用公眾泊車位的投訴，其中今年首6個月棄置私家車的投訴為15宗、棄置電單車則為10宗。

棄置車輛的投訴個案涵蓋各區。至於新界區的投訴個案以元朗較多，市區則是港島東及九龍西較多。另外，今年首6個月，運輸署共巡查超過1.5萬個不設收費錶的路旁泊車位，發現共499輛棄置車輛。

針對所接獲的投訴，運輸署已隨即根據棄置車輛位處地點和情況轉介相關部門跟進。而自今年起，按聯合行動模式，如相關的棄置車輛並不會構成即時危險或阻塞交通，運輸署會把投訴交予各區民政事務處以安排在聯合清理行動中處理。截至本年7月，在各區的聯合行動下，共有約640輛棄置車輛被移走。