虛擬道具作餌誘女童發裸照　前小學教師認罪判囚32個月

已婚小學男教師化身17歲「壞哥哥」，在網絡遊戲中結識8歲女童，並以送贈虛擬道具為由，利誘女童與他「裸聊」，之後又向女童發送自己的陽具照，揚言希望女童快些長大，可以讓他撫摸。該名教師又被揭曾於社交媒體「抖音」中結識12歲女童，要求對方發裸照，甚至要求女童拍照或錄影搓弄身體不同部位。男教師上月於區院承認2項促致未滿16歲人士製作色情物品及1項管有色童色情物品罪，法官李俊文今（1日）判處被告監禁32個月。法官斥責涉案男教師與兩名女童年齡差距逾20年，不但引誘女童發裸照，更傳送自己的陽具照予女童，其行為對女童及女童家人造成傷害。

38歲被告邱智豪，承認於2019年7月至2020年8月，分別促致8歲女童X製作色情物品，即以視像方式描畫她陰部及乳房的5張照片；及促致12歲女童Z以同樣方式製作的10張照片及9段片段。被告另承認於去年10月在其住所中管有1060張兒童色情相片及61段兒童色情片段。辯方求情指被還押至今，未能與其初生女兒見面，而同為教師的妻子，患上產後抑鬱需接受治療。被告願接受治療，並希望服刑後可重投及貢獻社會。法官引述兩名女童的心理報告指X不願回憶事件望可盡快忘記，顯示出某程度的不安，建議由社工繼續跟進；Z事後自責、發噩夢、睡眠困難及對人信任降低，但其情況已有好轉。被告的心理報告則顯示他自信心低落，難以控制壓力，透過犯案得到快感及刺激感，並有孌童傾向，需繼續接受觀察及輔導，重犯機會屬中等。

案情指X是網絡遊戲「第五人格」的玩家，去年8月結識以「壞哥哥」作為玩家身份的被告。被告提議送贈一些虛擬道具給X，兩人遂交換聯絡方法，X曾表示自己8歲。被告後要求X發送裸照以交換道具但被拒。X最終接受被告提議在家中洗手間與被告進行視像通話，X於期間展示其裸體，包括乳房及私處，被告又要求X摸私處，但X拒絕。被告稱他只望了一眼並不足夠，拒絕向X送贈道具。被告之後向X自稱17歲，向X發送自己的陽具照，又說想X快點長大，屆時便可見面及摸她。之後X曾傳裸照予被告，又介紹朋友予被告認識，但被告要求X就兩人間的對話保密。X母及後在X電話中發現有關裸照而報警。

警方調查後，發現被告於2019年7月透過社交媒體「抖音」中結識另一女童Z，Z曾發送裸照及片段予被告。被告又曾與Z談及性話題，教Z拍裸照及錄影片段時搓弄不同部位，要求Z搓弄乳頭及私處，亦企圖相約Z外出見面。被告於去年10月被捕，警方在其電話及電腦內找到不同級別逾千兒童色情照片及片段。被告警誡下承認，曾要求遊戲中的女網友發送裸照以換取道具。