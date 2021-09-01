前年11.10旺角暴動案　兩漢非法集結罪成

前年11月10日有人群在旺角亞皆老街和彌敦道聚集，其後有人用垃圾袋堵路，及向警方投擲磚頭等雜物，有警車被磚頭掟中和留下凹痕，及有警員被掟傷小腿。4名被指涉事的男子分別被控暴動、非法集結、刑毀及襲警等罪。案件經審訊後，法官李慶年今天在區院裁定其中兩名被告非法集結罪成，兩人連同早前承認刑毀和襲警兩罪的被告，須還押至本周五（3日）等候判刑。至於餘下一名被控暴動和襲警兩罪的被告則獲判無罪。

4名被告依次是26歲地盤工王嘉麟，21歲學生劉俊樂，30歲商人劉育承及59歲售貨員鄧如良；劉育承早前認罪，其餘3名被告不認罪。控罪指，王及劉俊樂於前年11月10日在旺角彌敦道近亞皆老街參與非法集結；鄧則於同日同地參與暴動；及襲擊警員B。根據庭上證供，王及劉俊樂把垃圾袋放到馬路上，鄧則被指向警員投擲物品，使警員B小腿受傷。

辯方在審訊中挑戰拘捕王嘉麟的警員證供可信性，指警員C的書面供詞最初並未提及案發時聚集的具體人數，及把垃圾袋放到馬路的人數。惟法官宣讀判詞時，指C的供詞有提及一群人聚集，有人將垃圾袋拖出馬路，人數只是細節，辯方把重點和細節混為一談，並未能削弱C的可信性及可靠性。法官又指，辯方陳詞指兩名控方證人對劉俊樂的觀察有矛盾，惟不同人專注事物不同，這屬無可厚非，而且兩名證人對劉俊樂的觀察有相通點，包括劉俊樂穿白衣及不止一次把垃圾袋搬出馬路，證人亦使出了相當時間觀察。法官認為辯方過分解讀細節不同，忽略片段客觀現象，遂裁定王及劉俊樂在案發現場聯同其他人堵塞道路，兩人非法集結罪成。

對於涉嫌參與暴動及襲警的鄧如良，法官則留意到，現場片段顯示多人在投擲物品，而地上亦有4個水樽及磚頭，警員B稱在現場掃視時，看見一名男子作出投擲動作，B感到小腿被撞擊及有少許疼痛，上前追捕，最終拘捕鄧；B雖是可信證人，但其觀察只是一瞬間，不同警員A及C那般，在拘捕前已集中觀察被告一段時間，B亦未能說出目標男子是用左手或右手持的物品，法庭無法肯定鄧當時有向B投擲物品，控方未能舉證至毫無合理疑點，遂裁定鄧暴動罪及襲警罪名不成立。