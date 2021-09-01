光城者炸彈案7人被控串謀恐怖活動罪　押後待警方搜證

警方國安處於今年7月初搜查尖沙咀一間賓館，發現製造土製炸彈的材料，並拘捕多名懷疑激進組織「光城者」成員，其中6人早前已經被落案起訴一項串謀恐怖活動罪，另1人今天（1日）首次提堂。7名被告被分為3宗案件今天一併在西九龍法院提訊，7人暫時毋須答辯，國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉應控方要求，將案押後至12月17日再訊，待警方有充足時間作進一步搜證，包括對照各被告及證物上的指模、化驗在賓館內搜出的化學品、以及檢查各被告之間的電話聯絡紀錄。羅官下令押後期間所有被告均需還押。

3宗案件、合共7名被告分別為學生何裕泓（17歲）、學生歐文（19歲）、15歲陳姓男學生、女學生郭文希（18歲）、司機陳凱量（24歲）、15歲羅姓男學生及今天首次提堂的女學生蘇穎貞（18歲）。他們同被控一項串謀恐怖活動罪，控罪指他們於今年6月6日至7月5日期間，在香港與對方及其他人串謀，為脅迫中央人民政府或香港特別行政區政府或者威嚇公眾以圖實現政治主張，組織、策劃、實施、參與實施或者威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施，或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或者安全。

何裕泓、15歲陳姓男學生及蘇穎貞今天均有保釋申請，不過被裁判官拒絕並需還押。控方指，7人涉及同一宗案件，同樣在今年7月5日首次被捕，但就在不同調查階段被帶上法庭。控方表明現階段不會申請將案件正式合併，因調查仍在進行中，但3宗案件下次將一併提堂。