屯馬綫通車後　紅Van多條線生意跌3成 　業界促政府支援

港鐵屯馬綫自六月底開通以來，重創多條紅色小巴路線生計。有小巴業界指，過去兩個多月，多條路線的生意額平均錄得三成跌幅。加上新冠肺炎疫情影響未過，夜更小巴司機日薪由過往逾600港元，遞減至300至400港元不等，促港府適時提供支援。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華稱，多條往來九龍城、黃大仙、荃灣、旺角及土瓜灣區的路線，因屯馬綫通車而受影響。以荃灣往來慈雲山為例，居民為免塞車，改以轉線小巴前往鑽石山站，再乘搭港鐵往來荃灣，令客量減少約三成；至於九龍城居民亦改經港鐵宋皇臺站出入。

張漢華又指，受影響路線客量一落千丈，加上油費近月上漲，以及政府6月底起終止燃料補貼計劃，變相司機每更須額外承擔百多港元燃料費，導致日薪跌至約300至400港元，甚至有司機情願轉行不開工。

張期望，政府能延長燃料補貼計劃，為期一年，並助業界增加收入，包括開放更多道路予紅色小路營運，如考慮放寬屋邨禁區，在不影響交通下，在午夜12時後仍可駛入屋邨接送夜歸乘客；政府另應加快審批專線小巴申請，讓更多紅巴小色能納入正軌，保障司機生計。