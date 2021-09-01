醫管局錯誤重新發送過期病毒檢測結果短訊　24萬市民受影響

醫院管理局今日(9月1日)公布一宗錯誤發出電話提示短訊事件，指資訊科技部自去年12月起發送電話短訊予參與新冠病毒檢測的市民，提示他們可登入電子檢測紀錄網站查閱其檢測結果。資訊科技系統人員昨晚(8月31日)進行系統維修時，錯誤將電話短訊再度發送至約24萬名市民，有關短訊載有他們早前檢測樣本瓶的編號及網站連結。

醫管局表示，這批錯誤收到短訊的市民，均屬早前曾於今年2月13日至3月29日期間，在不同地點領取深喉唾液樣本瓶，或在社區檢測中心接受檢測。有關通知短訊載有檢測樣本瓶的編號及網站連結，並不涉及任何個人資料及檢測結果。由於電子檢測紀錄網站只供市民查詢及下載在過去31日的檢測紀錄，接收到短訊的市民已不能檢視上述時段的檢測紀錄。

醫管局指非常重視事件，已向食物及衞生局報告，初步發現有關事件並不涉及任何化驗室服務，亦無對其他人士的檢測結果通知過程造成延誤。醫管局就事件向受影響市民致歉，並會陸續發送短訊通知有關市民無須理會昨晚接收的通知短訊。醫管局亦會全面檢視有關系統及工作流程、調查事件成因及修正錯誤。