學界爆移民潮　多區名校縮減逾百學生　沙田直資校流失40老師

香港近年社會動盪，爆發移民潮。新學年伊始，學界出現大量教師離職及學生退學，有校長透露，有沙田區直資學校流失近40名教師，估計不少教師因政治及社會環境轉行或移民；多區有名校減少逾百名學生，其中東區一間名校甚至流失約160個學生，情況嚴峻。教育局局長楊潤雄表示會密切留意人數變化，並與學界商討學生人口變動的方案。

何文田直資學校創知中學校長黃晶榕於開學日表示，過去一年有12位教師離職，大部分是年輕教師，小部分人轉行，其餘轉職津校及官校。然而，有其他地區直資學校的流失更加嚴重，沙田區一直資學校截至7月初，已流失近40名教師。他分析指，不少教師因政治及社會環境轉行或移民，直資學校教師也傾向轉職去福利較完善的官校及津校，坦言聘請教師比以往困難。他續指，社會投訴文化成風，動輒對教師問責；時下學生又有較嚴重的反叛情緒，不懂尊師重道；出生率下降也令學界面臨縮班殺校壓力，令不少教師放棄高薪厚職。

不過，黃認為教師流失是「短痛」。如教師本身對社會有不滿，甚至有反對國家的意識，繼續教書就會影響學生，自己也做得不稱心。這批教師離開，能尋找更適合自己的環境，也對學校去政治化有幫助。

移民潮下亦令學生流失嚴重。創知中學過去兩年曾流失20多名學生，但其後學生有所增加，今學年較上學年最終增加30人，而今年中一則招收約130人，開設4班。他表示，部分流失的學生去了內地或海外讀書，隨着大灣區開辦港人子弟學校，也愈來愈多學生到當地讀書。不過，該校情況不算嚴重，據他所知一東區名校流失約160名學生；一間九龍城區名校流失約140名學生；一觀塘區傳統名校流失約150名學生，反映學生流失情況相當嚴峻。

就此現象，教育局局長楊潤雄今日(1日)呼籲港人移民前考慮清楚，強調對香港未來發展有信心。他又指，如師生流失現象只是短暫的上落，現行的制度已可處理。至於長期方案，就會與學界一起討論，以平衡穩定的學習環境及實際上的需要。