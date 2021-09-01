首個酒店作過渡性房屋B-Hotel投入服務　租客今早取鎖匙

由樂善堂營運的酒店式社會房屋項目「樂屋」為全港首個酒店作過渡性房屋，位於土瓜灣的酒店B-Hotel於今（1日）正式投入服務，並於早上時間安排租客陸續取鎖匙入住。有受惠者明言樂屋地理位置優越，而且租金支出較劏房單位減少三成，非常慶幸能夠入住。此外，運輸及房屋局局長陳帆早前亦有陪同受惠者到B-Hotel視察單位。

年屆60歲的唐先生與任職保安員的妻子一直居住於大角咀約75平方呎的劏房單位，單位内更只有一條僅一平方呎多的通道活動。由於單位只有一扇對着天井的窗，若開窗，天井會傳出陣陣惡臭，故平日唐先生多緊閉窗戶。但唐指自己患有長期病患，習慣每餐在家煮食，以便控制病情，惟每次煮食後，油煙和蒸氣充斥房間，導致空氣欠流通，家中毛巾更經常發霉，需每月更換一次。

他又指，夫婦二人收入共約1.3萬港元，若居住在劏房，每月住屋開支逾6,000港元， 佔收入近半。他明言慶幸能夠入住樂屋，目前租金連水電和上網費用僅需4,000港元，較租住劏房便宜三成，同時酒店位置方便，臨近港鐵及巴士站。

九龍樂善堂總幹事劉愛詩指，是次使用酒店作社會房屋模式屬首次試驗計劃，認為以酒店作社會房屋是最快捷的方式，只需3個月便能讓居民入伙。