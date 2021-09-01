管制即棄膠餐具諮詢期下周結束　環團建議堂食禁所有即棄餐具

「管制即棄膠餐具計劃」的公眾諮詢將於下周二（8日）結束，非牟利慈善機構環保促進會今日（1日）就此提出5大建議，包括堂食分階段禁止所有即棄餐具、外賣即棄食具需要立法收費、透過認證規管各類即棄餐具等，冀推動本港「走塑」趨勢。

政府正就「管制即棄膠餐具計劃」進行公眾諮詢，建議立法分階段管制即棄膠餐具，優先全面禁止餐飲處所提供即棄發泡膠餐具，至於非發泡膠即棄膠餐具，就分兩階段管制。

環保促進會認為到第二階段，應擴展至禁止食肆提供任何物料而製的即棄餐具，取而代之食肆應提供可重用餐具予堂食顧客。否則，只是將廢物由塑膠轉移至其他物料，不符合源頭減廢的原則，堆填區廢物也不會減少。

該會又建議外賣即棄食具需要立法收費，認為透過經濟導向，長遠才能改變市民習慣，鼓勵消費者自備食具。另外，亦建議透過認證規管各類即棄餐具，確保市民和餐飲業界能購買真正的環保產品，同時又建議立法禁止銷售塑膠及未獲環保認證的即棄餐具，以及加強宣傳教育和推廣。

環保促進會行政總幹事何惠萍表示，該會支持立法管制即棄塑膠餐具，亦同意分階段禁止外賣提供即棄塑膠餐具，但認為假如食客外賣仍然需要其他物料而製的即棄食具，則應收費以鼓勵市民自備食具。