4青少年疑接種復必泰後心肌炎　情況穩定

再有人接種新冠疫苗後不適，截至8月29日的過去一周，衞生署共接獲187宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，其中四宗涉及12至15歲青少年出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，分別涉及兩名13歲、一名14歲及一名15歲的男子，他們在接種由內地及德國研發的復必泰疫苗後一至14天內出現胸痛，情況穩定。

截至8月29日晚上8時，本港市民合共接種了超過746萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的巿民超過409萬名，佔全港12歲或以上人口的60.8%。衞生署共接獲5,532宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.07%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括37宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0005%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日(1日)就上述37宗死亡個案，已總結19宗與疫苗接種沒有因果關係，初步認為18宗個案與疫苗接種沒有關聯。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。